Star Wars, una nuova teoria dei fan: ecco come Darth Vader porta equilibrio nella Forza

Nella trilogia prequel di Star Wars è stata introdotta l'idea del Prescelto, che secondo una profezia avrebbe riportato l'equilibrio nella Forza. Anakin Skywalker, così, avrebbe dovuto essere addestrato come Jedi per sconfiggere un giorno i Sith. Sappiamo come si è evoluto il personaggio, e in futuro rivedremo Hayden Christensen nel cast di Ahsoka.

Non sarà l'unico titolo del franchise Star Wars in cui rivedremo Darth Vader: sappiamo anche che è già stato girato il duello con Obi-Wan Kenobi, nella serie che sarà incentrata sul personaggio di Ewan McGregor.

Sul valore della profezia, in ogni caso, i fan continuano a discutere da anni. Secondo un'interpretazione comune, alla fine di La vendetta dei Sith Anakin ha effettivamente realizzato un equilibro, riducendo l'Ordine Jedi a Obi-Wan Kenobi e Yoda, pareggiando il numero dei Sith, ovvero due: l'Imperatore e lui stesso. Una nuova teoria, però, è che Anakin Skywalker / Darth Vader abbia equilibrato la Forza in un modo più indiretto.

Come possiamo leggere anche nel post Reddit in calce alla notizia, un utente ritiene infatti che la svolta "villain" di Anakin sia servita in qualche modo a "costringere" altri personaggi, come Luke Skywalker a Ahsoka Tano, a diventare eroi. Questo lo rende così un componente necessario di un sistema utile a portare la luce nella galassia.

