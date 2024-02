Star Wars, terminate le riprese di Andor 2: Diego Luna dice addio in un toccante messaggio

Non è ancora dato sapere quando uscirà la seconda stagione di Andor, ma finalmente dal set della nuova attesissima serie tv di Star Wars arrivano buone notizie, con le riprese ufficialmente terminate.

A dare l'annuncio ci ha pensato il protagonista Diego Luna, che ha detto addio a Star Wars e a Cassian Andor con un toccante messaggio pubblicato sui social per dichiarare completi i lavori sul set della seconda stagione della pluripremiata serie tv prequel di Rogue One e congratularsi con tutti i suoi collaboratori, dai colleghi attori ai registi ai tanti membri della troupe.

"Oggi è l'ultimo giorno di riprese di Andor" ha scritto l'attore messicano, che interpreta il personaggio di Cassian Andor dal 2016, anno di uscita del film prequel Rogue One: A Star Wars Story. "Non potrei essere più grato nei confronti dell’intera troupe per questa straordinaria esperienza e per gli anni di duro lavoro passati insieme. Più di 700 persone hanno lavorato a questa produzione, ed è impossibile salutare e ringraziare ognuno individualmente, motivo per cui mi rivolgo a tutti voi scrivendo qui. GRAZIE di tutto e grazie per questa meravigliosa esperienza. Ci vediamo presto."

L'addio di Diego Luna a Star Wars dovrebbe essere definitivo, dato che la serie tv di Andor è stata pensata fin dall'inizio per durare due sole stagioni ed è improbabile che il personaggio farà parte di altri progetti targati Lucasfilm, considerando il finale di Rogue One. Secondo quanto riportato nelle scorse settimane, la seconda stagione di Andor arriverà nel 2025, ancora una volta in esclusiva su Disney+.



Restate con noi per tutte le prossime novità.