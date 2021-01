Star Wars The Acolyte: 5 Sith che potrebbero comparire nella serie sul Lato Oscuro

Tra tutte le nuove serie di Star Wars annunciate durante l'Investor Day, lo show che più di tutti ha attirato la nostra attenzione è, senza dubbio, il progetto che ha il nome di Star Wars: The Acolyte: una serie ancora avvolta da un velo di mistero, ma che sappiamo ci mostrerà gli ultimi giorni del periodo dell'Alta Repubblica.

Poche altre informazioni ci sono note: sappiamo che dello show si occuperà Leslye Headland, e che ha dichiarato che The Acolyte sarà un "thriller-mystery che porterà gli spettatori in una galassia di oscuri segreti e di poteri emergenti del Lato Oscuro durante i giorni finali dell'era dell'Alta Repubblica". Certi, quindi, che avremo a che fare con uno show che ci mostrerà svariati Jedi, ma anche diversi temibili Sith pronti ad ascendere, cerchiamo di scoprire insieme chi potrebbero essere i membri dell'Ordine dei Sith che conosceremo (o ritroveremo) nel corso di Star Wars: The Acolyte.

Darth Plagueis



Certi che in qualche modo assisteremo ai primi passi nel Lato Oscuro della forza Lato Oscuro della Forza di Darth Sidious (interpretato da Ian McDiarmid), il primo nome che è venuto in mente alla maggior parte dei fan sentendo parlare di The Acolyte è quello di Darth Plagueis, in quanto responsabile dell'addestramento alle vie del futuro Imperatore Galattico Palpatine.



Darth Tenebrous



Sicuramente, il maestro di Darth Plagueis è tra i personaggi che i fan sarebbero più contenti di vedere nella nuova serie.



Darth Venamis



Venamis non fa attualmente parte del Canon, ma se apparirà Tenebrous, è molto probabile che vedremo anche il suo allievo all'interno della serie.



Darth Zannah



Sebbene dal punto di vista cronologico potrebbe non essere sensato inserire la figura di Zannah, non è detto che almeno non venga menzionata, insieme al suo maestro Darth Bane, tra le figure più importanti dell'Ordine dei Sith.



Il misterioso maestro di Darth Tenebrous



In Legends la figura del maestro di Darth Tenebrous è sicuramente molto importante, seppur non conosciamo la sua identità. Potrebbe essere l'occasione di esplorare anche questo importante dettaglio della storia dei Sith?

Mentre abbiamo scoperto che un produttore di Star Wars: Rebels è al lavoro su The Acolyte ora la palla passa a voi: quali Sith (canonici o non) vorreste vedere in Star Wars: The Acolyte? Per farcelo sapere, come sempre, basta un commento nello spazio a essi dedicato!