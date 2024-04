Star Wars: The Acolyte, Amandla Stenberg: 'Una rivisitazione moderna dei prequel'

Dopo la pubblicazione delle cover di Empire dedicate a Star Wars: The Acolyte, torniamo a parlare dell'attesa serie tv di Lucasfilm per Disney+ grazie ad una nuova intervista della co-protagonista Amandla Stendberg.

Secondo l'attrice, la nuova serie di Star Wars promette di unire il tono regale dei film prequel ma allo stesso tempo di portare nella saga uno sguardo contemporaneo e moderno: dato che la trilogia prequel di Star Wars ha visto il Consiglio Jedi alle prese con il destino di Anakin Skywalker e che questa nuova serie è ambientata più di un secolo prima di quegli eventi, Amandla Stenberg anticipa che The Acolyte presenterà nuove prospettive per il franchise.

"Siamo il prequel dei prequel", ha scherzato l'attrice parlando con Total Film (una battuta che in effetti si può applicare anche ad Andor, prequel del prequel Rogue One). "E i film prequel hanno un grande prestigio, una grande atmosfera monarchica. Quindi una delle mie domande principali era: manterremo quella sensibilità? E sì, in molti modi questa serie lo fa, dato che incorpora tanti elementi dei prequel e allo stesso tempo li rende contemporanei e moderni. Quando ho guardato gli episodi finiti sono rimasta davvero colpita da quanto fosse universale la storia."

In Star Wars: The Acolyte, un'indagine su una scioccante follia criminale contrappone un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) ad un pericoloso guerriero legato al suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i protagonisti si ritroveranno su un sentiero sempre più oscuro dove sono all'opera forze sinistre e dove niente è come sembra...

La serie, che vede protagonisti Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Jodie Turner-Smith e Carrie-Anne Moss, uscirà su Disney+ dal 4 giugno prossimo. Per altri contenuti guardate il trailer di Star Wars:The Acolyte.

