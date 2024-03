Star Wars: The Acolyte, uno degli autori è stato scelto perché non ha mai visto i film

Il momento del debutto di Star Wars: The Acolyte si avvicina sempre di più, e, mentre sulla Rete i fan si dividono a proposito della nuova serie, la showrunner Leslye Headland nel suo percorso di promozione ha voluto spiegare i motivi che l’abbiano portata ad includere tra gli sceneggiatori un’autrice che non avesse mai visto niente della saga.

Dopo aver parlato della risposta negativa del pubblico al trailer di Star Wars: The Acolyte, torniamo ad occuparci del nuovo prodotto relativo a uno dei franchise più importanti della storia del cinema per riportare le parole della produttrice rispetto alla scelta di inserire nel team di scrittori qualcuno che non conoscesse in alcun modo l’universo di Guerre Stellari: “Ho pensato che sarebbe stato bello avere la prospettiva di una persona che non avesse letteralmente mai visto Star Wars fino a quando non è entrata nella stanza”.

Quindi la filmmaker ha continuato: “Ed è stato molto divertente perché finalmente ha guardato la trilogia originale nel periodo di Natale. Aveva guardato anche i prequel, ma continuava a mandarmi messaggi sulla trilogia originale rimanendo impressionata da tutte quelle cose che conosciamo da sempre e che la stavano mandando fuori di testa. Si è istruita da sola per poter essere nella stanza degli sceneggiatori, ma è stato davvero divertente avere qualcuno come lei per collaborare”.

La Headland ha anche voluto rassicurare i fan sul fatto che ci saranno richiami alle precedenti opere, sebbene il nuovo show non voglia poggiarsi soltanto su una componente emotiva di questo tipo, spiegando anche in questo modo la scelta di lavorare con qualcuno che fosse completamente all'oscuro di tutti i possibili richiami.

In attesa di poter vedere la serie e di capire come sarà recepita dalla fanbase della creatura di George Lucas, vi lasciamo ad un’interessante teoria su un personaggio di Star Wars: The Acolyte.

Inside Out-Special Pack 2016 è uno dei più venduti oggi su