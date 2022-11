Star Wars: The Acolyte, anche Carrie-Anne Moss nel cast della serie!

L'universo Star Wars targato Disney è in continua espansione quanto e più del nostro: la produzione sembra davvero non voler mettere un freno alle ambizioni del franchise, come dimostra l'annuncio praticamente a getto continuo di nuovi film e serie come questa The Acolyte, di cui possiamo ora finalmente conoscere il cast al completo.

Dopo l'arrivo di Lee Jung-jae direttamente da Squid Game per il ruolo di protagonista maschile, Disney ha infatti ufficializzato un po' di new entry nel cast del nuovo show ambientato nella galassia lontana lontana, tra cui anche un nome di quelli che non lasciano certo indifferenti.

Nell'annunciare il via alla produzione di The Acolyte la produzione ha anche introdotto nel cast dello show Carrie-Anne Moss, indimenticata Trinity di Matrix (e un bel po' di altri personaggi, a dirla tutta): l'attrice si unisce quindi a un gruppo che comprende, oltre al già citato Lee Jung-jae, anche Amandla Stenberg, Manny Jacinto, Dafne Keen, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett e Dean-Charles Chapman.

The Acolyte, come probabilmente già saprete, sarà ambientata circa 100 anni prima degli eventi della trilogia prequel: un bel tuffo nel passato, dunque, per lo show Star Wars che debutterà non prima del 2024, almeno stando alle ultime novità al riguardo. Cosa ne dite? Hype o indifferenza? Fatecelo sapere nei commenti!