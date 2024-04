Star Wars: The Acolyte, nel cast anche una star di Supergirl per un ruolo misterioso?

Arriva una nuova indiscrezione relativa alla prossima serie di Star Wars, The Acolyte. Stando a un rumor riportato da un insider, infatti, David Harewood, già visto in Supergirl e nell’ArrowVerse potrebbe entrare a far parte del cast del nuovo show del franchise creato da George Lucas in un ruolo secondario non ancora rivelato.

Dopo aver visto le cover di Empire dedicate a Star Wars: The Acolyte, torniamo ad occuparci della serie tv ambientata durante l’epoca dell’Alta Repubblica per condividere la voce, diffusa durante un episodio di The Hot Mic della presenza dell’interprete britannico nel gruppo di attori dello show.

Secondo quanto riferito, Harewood non andrà a ricoprire nessuna parte iconica e sarà chiamato a recitare in un piccolo ruolo di supporto.

Ricordiamo che The Acolyte racconterà di un’indagine su una scioccante serie di crimini che porterà un Maestro Jedi a confrontarsi con una pericolosa guerriera del suo passato, in un crescendo di tensioni e scoperte che ribalteranno le prime impressioni sugli eventi.

A proposito della serie, la showrunner Leslye Headland ha spiegato: “È una storia con diverse rivelazioni, nuovi indizi e nuove informazioni a ogni episodio. Non è solo un mistero da scoprire. Non è diverso da una bambola russa. È quasi come una spirale: scava sempre più in profondità”.

In attesa di scoprire qualcosa di più sull’effettiva presenza di Harewood nella serie, vi lasciamo a una lista di 5 libri e fumetti da recuperare prima d vedere The Acolyte.

