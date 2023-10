Star Wars: The Acolyte, attenzione: trailer leak online, ecco che cosa mostra

Il futuro della saga di Star Wars passerà anche per la misteriosa The Acolyte, una nuova serie tv in arrivo per Disney+ presentata alla Star Wars Celebration 2023 ma ancora rimasta nascosta per il pubblico online...almeno fino a qualche ora fa, quando il primo teaser trailer è stato vittima di leak.

Come sempre non condivideremo sui nostri canali il filmato promozionale trapelato online, ma all'interno dell'articolo - se siete curiosi e non volete rovinarvi la sorpresa in attesa di un debutto ufficiale del trailer - potete trovare la descrizione del teaser di The Acolyte, che ha già fatto il giro di numerose riviste specializzate internazionali.

Si tratta dello stesso filmato mostrato qualche mese fa alla Star Wars Celebration di Londra - noi eravamo presenti e lo abbiamo visto in anteprima - e mostra tantissimi Jedi, è pieno zeppo di spade Laser e di Forza e include anche un'apparizione del personaggio di Lee Jung-jae, un Maestro che nel Tempio Jedi spiega agli studenti che "la Forza è potente... è un potere che dobbiamo rispettare". Proseguendo possiamo vedere anche le attrici Carrie-Anne Moss e Amandla Stenberg (i nomi dei rispettivi personaggi sono ancora segreti) impegnarsi in una sorta di battaglia della Forza, immagini di Manny Jacinto, Dafne Keen e Rebecca Henderson in azione e altro ancora. Infine, proprio negli ultimi istanti, fine, compare una bellissima ripresa di diversi Jedi che accendono le loro spade laser all'unisono, e il personaggio di Jodie Turner Smith dice: "Non è una questione di bene o di male, si tratta di potere e di chi è autorizzato a usarlo" e ancora "È destinata a diventare la prima Jedi a voltare le spalle al lato chiaro e diventare un Sith?".

Ricordiamo che la serie sarà ambientata circa 100 anni prima rispetto agli eventi de La minaccia fantasma e racconterà l'inizio della caduta dei Jedi dal punto di vista dei Sith. La data d'uscita non è ancora stata annunciata, ma per The Acolyte si prospetta un debutto nel corso della prima parte del 2024. Vi terremo aggiornati.