Star Wars: The Acolyte sarà collegata ad Ahsoka? Facciamo il punto

Ambientata un secolo prima de La Minaccia Fantasma, Star Wars: The Acolyte è la nuova serie del franchise di Lucasfilm in arrivo su Disney+ pronta a svelare il lato oscuro dell'Alta Repubblica. Il periodo d'oro dei Jedi avrà importanti connessioni anche con Ahsoka di Dave Filoni?

Tutto ciò che sappiamo su Star Wars: The Acolyte suggerisce un personaggio di spicco nella figura di Madre Aniseya, interpretata da Jodie Turner-Smith, spostando il focus sulla possibilità di un approfondimento del Sentiero della Mano Aperta, un gruppo religioso che crede nella sacralità della Forza, opponendosi fermamente all'abuso del suo potere e manipolazione. Il capo del culto, "La Madre" inoltre sostiene che in quanto sacra, neanche i Jedi dovessero adoperare la Forza, scatenando per i propri scopi i Livellatori, grandi mostri in grado di sopraffare i sensibili alla Forza e di annullare la loro connessione con la Forza.

Madre Aniseya sarà un'antenata della Madre del Sentiero della Mano Aperta? Qualche clip del trailer di Star Wars: The Acolyte suggeriscono che si tratti di un culto impegnato nella caccia ai Jedi, ma l'uso del termine "Madre" spinge sempre più verso altre serie della galassia come Star Wars: The Clone Wars, Rebels ma soprattutto nella serie live-action di Ahsoka. Proprio il finale della serie TV con Rosario Dawson anticipa la possibilità l'utilizzo della Forza da parte delle Sorelle della Notte sia già stato testato precedentemente con risvolti terrificanti: difficile ignorare le similitudini tra il gruppo di Aniseya e la congrega di Madre Talzin, l'unificatore dei clan Sorelle della Notte.

Il dibattito sulla Forza e il suo ricercato equilibrio sarà al centro di Star Wars: The Acolyte.

