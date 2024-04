Star Wars: The Acolyte è collegata a tutte le ere della saga: prequel, originale e sequel

La protagonista Amandla Stenberg ha confermato che Star Wars: The Acolyte sarà una rivisitazione dei film prequel del franchise, ma parlando con Total Film la creatrice dello show Leslye Headland ha promesso collegamenti a tutte le ere della saga creata da George Lucas.

"Star Wars: The Acolyte è una serie mystery, molto simile al mio lavoro precedente, Russian Doll, che consisteva nel fornire al pubblico nuove informazioni di episodio in episodio innescando ogni volta una narrazione a spirale", ha detto l'autrice intervista da Total Film. "Qui ovviamente saremo all'interno di un universo narrativo ben più ampio, ma l'approccio è simile: i tuoi occhi possono ingannarti e ciò che vedi non sempre è come sembra. Penserete che la storia stia andando in una direzione, ma poi si trasformerà in qualcos'altro."

Sebbene questo approccio possa sembrare del tutto slegato dal mondo Star Wars, in realtà la Headland ha promesso che The Acolyte sarà collegata ad ogni era della saga: "È uno spettacolo pieno di tutto ciò che volevo esplorare: volevo roba dell'Universo Espanso, riferimenti alla trilogia originale, alla Minaccia Fantasma e anche ai sequel Disney... è assolutamente piena di roba. Perché non si sa mai, potresti non ottenere mai più un lavoro del genere!", ha scherzato.

I primi due episodi di The Acolyte usciranno su Disney+ il 4 giugno, con nuovi episodi settimanali. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Star Wars: The Acolyte.

