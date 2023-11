Star Wars The Acolyte, cos'ha in comune con WandaVision e Falcon & The Winter Soldier?

The Acolyte avrà più Jedi che in qualsiasi altra opera Star Wars, con tutte le possibilità di errore che ne derivano; eppure, possiamo dormire sonni tranquilli. Il motivo? È rinvenibile nel rapporto tra la serie con due meravigliosi prodotti Marvel, ossia WandaVision e The Falcon & the Winter Soldier.

L'episodio tre, infatti, vede la collaborazione tra Jasmyne Flournoy (The Falcon & the Winter Soldier) ed Eileen Shim (Hand of God), mentre l'episodio cinque è scritto da Cameron Squires (sceneggiatore di WandaVision). La storia di Sam Wilson e Bucky Barnes ha riscosso uno straordinario successo, così come quella ambientata a tre settimane dagli eventi di Avengers: Endgame – peraltro candidata a due Golden Globe.

Riguardo The Acolyte, segnaliamo inoltre la première, realizzata dalla creatrice di Russial Doll Leslye Headland, e l'episodio due, per il quale hanno collaborato Jason Milcallef e Charmaine De Grate di House of the dragon. Infine, il quarto è frutto del lavoro congiunto tra Claire Kiechef (Watchmen) e Kor Adama (Mr. Robot), mentre il sesto è prodotto da Milcallef e Jocelyn Bioh, un'altra sceneggiatrice di Russian Doll.

Creata da Leslye Headland, la serie TV The Acolyte è ambientata alla fine dell'era dell'Alta Repubblica e racconta la storia di una ex Padawan che, riunita col suo Maestro Jefi, investiga su una serie di crimini più oscuri e sinistri di quanto sembrassero inizialmente. La data di pubblicazione è ancora ignota, ma la finestra d'uscita coincide col 2024.

La trepidazione è tanta, anche grazie ai possibili collegamenti e il resto del franchise; purtroppo, però, in Star Wars: The Acolyte non ci sarà questo famoso simbolo della saga.