Star Wars The Acolyte, nuovi dettagli! Scoprite i personaggi e l'inizio delle riprese

Sono ancora pochi i dettagli conosciuti su The Acolyte, la nuova serie televisiva del franchise di Star Wars in sviluppo per il servizio di streaming on demand Disney Plus, ma un nuovo rapporto potrebbe aver appena fatto luce su diversi misteri che circondano il progetto.

Secondo il rapporto del sempre preciso The Illuminerdi, portale che negli anni si è costruito una solida reputazione nell'industria e nel 'giro' degli insider, The Acolyte dovrebbe iniziare la produzione nell'ottobre del 2022, con la fine delle riprese prevista entro maggio del 2023. Ciò vuol dire che con molta probabilità gli episodi non inizieranno ad arrivare su Disney Plus prima degli ultimi scampoli del 2023, se non addirittura nel 2024.

Andando avanti nel rapporto, emergono anche nuove informazioni sui personaggi di The Acolyte: a quanto pare la produzione al momento starebbe cercando un uomo caucasico sulla cinquantina per interpretare "Paul", che sarà un personaggio regolare della serie e apparentemente ne farà parte solo per una stagione. Secondo quanto riferito, il team di sviluppo è anche alla ricerca di una giovane bambina di colore di 8-10 anni per interpretare "Miri", che è descritta come una guest star principale dello show.

Rimanete sintonizzati per i prossimi dettagli. Nel frattempo, guardate una nuova immagine di Obi Wan Kenobi, la prossima serie tv di Star Wars in arrivo su Disney Plus dal 27 maggio.