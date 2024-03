Star Wars: The Acolyte, quanto dureranno gli episodi della serie?

The Acolyte sembra destinata a essere il grande evento targato Star Wars di questo 2024: mentre sul grande schermo tutto tace, la serie Disney+ ambientata nell'Alta Repubblica promette di farci scoprire un'era mai effettivamente esplorata dai principali prodotti del franchise. Ma quanto tempo richiederà quest'operazione?

Nel giorno dell'uscita del primo trailer di Star Wars: The Acolyte, sembra lecito cominciare a tirar giù un po' di numeri: sappiamo quanto dureranno gli episodi della serie? Si tratterà di minutaggi in linea con i precedenti show della saga o avremo a che fare con tempistiche nuove per il franchise?

La riposta giusta sembrerebbe essere la prima, almeno stando alle parole della showrunner: "Circa 30 minuti, sì. Probabilmente alcuni episodi dureranno un po' di più, ad esempio il finale durerà circa 40 minuti. Ma in media direi che siamo sui 30-35 minuti" ha spiegato Leslye Headland.

Una durata tutto sommato coerente con quanto già visto nelle serie precedentemente pubblicate su Disney+, una su tutte la recente Ahsoka: l'importante, comunque, sarà ovviamente la qualità degli episodi più che la durata degli stessi. E voi, cosa ne dite? Speravate in qualche minuto in più o vi ritenete soddisfatti? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate gli ultimi dettagli sulla trama di The Acolyte.

