Star Wars: The Acolyte, l'ex-produttrice fa causa a Lucasfilm per il licenziamento!

Le guerre nella Galassia lontana lontana non sono solo quelle che si combattono tra jedi, cloni, Impero, ribelli, cacciatori di taglie e quant'altro: di tanto in tanto tocca affidarsi ai tribunali più che alle spade laser, come insegnano gli ultimi sviluppi relativi alla vicenda dell'ex-produttrice esecutiva di Star Wars: The Acolyte.

Dopo aver annunciato i nuovi registi di The Acolyte, Lucasfilm è infatti stata citata in tribunale da Karyn McCarthy, produttrice esecutiva prima ingaggiata per lo show prequel di Star Wars e poi licenziata senza preavviso: un comportamento che, stando a quanto si legge, avrebbe fatto perdere a McCarthy un possibile contratto milionario.

La produttrice, infatti, era stata contattata da Apple per prender parte alla produzione di Sugar, la serie con Colin Farrell: offerta che McCarthy aveva però rifiutato in virtù dell'accordo a lungo termine con Lucasfilm. "Gli imputati hanno privato Ms. McCarthy di un impiego significativo, dal quale [McCarthy] avrebbe guadagnato milioni di dollari per tutta la durata della serie" si legge nei documenti dell'accusa.

A Kathleen Kennedy e soci toccherà dunque difendersi nelle sedi opportune, il tutto mentre già ci è stato concesso uno sguardo alle prime immagini di Star Wars: The Acolyte. Riuscirà la serie a spiccare il volo nonostante le turbolenze legali? Lo scopriremo solo tra qualche tempo!