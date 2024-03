Star Wars: The Acolyte, i Jedi e i Sith tornano a scontrarsi nell'esplosivo primo trailer

Come promesso dal primo poster di Star Wars: The Acolyte, in questi minuti Disney e Lucasfilm hanno pubblicato il trailer ufficiale della nuova serie tv della saga in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ dal prossimo 5 giugno in Italia.

La serie, come potete vedere dal filmato promozionale disponibile all'interno del player dell'articolo, è un mystery-thriller ambientato circa 200 anni prima de La minaccia fantasma, e porterà gli spettatori in una galassia di segreti e di nuove forze del lato oscuro negli ultimi giorni dell’era dell’Alta Repubblica. La storia è quella di una ex Padawan che si riunisce al suo vecchio Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini brutali, ma presto i due scopriranno che le forze che si ritroveranno ad affrontare sono molto più sinistre di quanto abbiano mai immaginato.

The Acolyte: La Seguace è stata creata da Leslye Headland e include nel cast Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett, Dean-Charles Chapman, Carrie-Anne Moss e Margarita Levieva. Non sarà l'unica serie tv di Star Wars in arrivo nel 2024 su Disney+, dato che entro la fine dell'anno, presumibilmente nei mesi invernali, sarà pubblicata anche Star Wars: Skeleton Crew, nuova serie originale con protagonista Jude Law.

