Star Wars: The Acolyte, Jodie Turner-Smith nel cast della serie prequel di Disney Plus

La star di Anna Bolena Jodie Turner-Smith si sarebbe unita al cast di The Acolyte di Disney+. Con protagonista Amandla Stenberg, The Acolyte è una serie prequel di Star Wars ambientata più indietro nel tempo rispetto a qualsiasi altra storia del franchise, circa un secolo intero prima degli eventi di Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma.

La Stenberg è l'unico membro confermato del cast del prequel. Secondo quanto riportato da Deadline, la Turner-Smith starebbe concludendo le trattative per diventare co-protagonista della serie, ma i dettagli sul ruolo sono tenuti sotto stretto riserbo. The Acolyte è sviluppata e diretta da Leslye Headland, sceneggiatrice e regista di Russian Doll di Netflix, il cui amore per Star Wars è sconfinato, a detta della stessa autrice.

"Il mio rapporto con Star Wars probabilmente copre la maggior parte della mia vita ed è cambiato nel corso dei decenni", aveva dichiarato Headland ad A.V. Club. "Quando ero più giovane, divoravo i film in home video e li amavo assolutamente - ho un legame profondo con la trilogia originale".

The Acolyte è una serie mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia di segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica, ha dichiarato Disney+ nel suo annuncio di dicembre 2020. Nell'universo di Star Wars, un accolito può riferirsi a individui sensibili alla Forza che imparano da un Signore dei Sith più esperto.

Turner-Smith, che ha ottenuto riconoscimenti con il suo ruolo di protagonista in Queen & Slim, ha recentemente interpretato anche il personaggio principale nella miniserie su Anna Bolena. La vedremo poi al fianco di Adam Driver in Rumore bianco, appena presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia.

Le riprese di The Acolyte partiranno a Londra nell'autunno prossimo.