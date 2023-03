Star Wars: The Acolyte, Kogonada e Alex García sono i nuovi registi dello show

Mentre al momento l'attenzione mediatica è concentrata tutta sull'arrivo della terza stagione di The Mandalorian su Disney+, non dobbiamo dimenticare che la Lucasfilm sta lavorando a molti altri progetti contemporaneamente, come gli show su Ahsoka e Skeleton Crew, ma anche al progetto The Acolyte, ambientato nell'Alta Repubblica di Star Wars.

Accennato per la prima volta dall'insider Daniel Richtman e poi confermato da un report di Discussing Film, sembra che Kogonada, regista di After Yang, dirigerà almeno un episodio della serie; Discussing Film aggiunge anche che Alex García López, regista di The Witcher, si è unito alla squadra di registi. Fino a questo momento si sapeva solo che Leslye Headland avrebbe diretto l'episodio pilota, ma si presume che potrebbe anche tornare a dirigerne un altro.

Al momento non si sa quanti episodi dirigeranno Kogonada o García López, così come non si conosce il numero totale di episodi della serie.

Oltre a dirigere il film After Yang, acclamato dalla critica e interpretato da Colin Farrell e Jodie Turner-Smith (che è anche tra i protagonisti di The Acolyte), Kogonada ha anche diretto quattro episodi di Pachinko, serie Apple TV+, che lo scorso anno ha ricevuto critiche molto positive. García López è un prolifico regista televisivo che ha lavorato, tra gli altri, a Cowboy Bebop, The Witcher, Daredevil, The Punisher e Luke Cage, tutti progetti per Netflix.

Per quanto riguarda gli showrunner, per ora sappiamo solo che Leslye Headland è la principale, e che la writers' room da lei riunita include l'autrice di House of the Dragon Charmaine DeGraté. Il cast annunciato ufficialmente comprende Amandla Stenberg, che interpreta la protagonista, Lee Jung-jae, che interpreta il co-protagonista maschile, Dafne Keen, Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett, Dean-Charles Chapman e Carrie-Anne Moss. Secondo quanto riferito, Margarita Levieva sarà una guest-star della serie. Le riprese di The Acolyte sono in corso e la serie dovrebbe approdare su Disney+ nel 2024.

The Acolyte è un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia piena di segreti oscuri dove si racconterà dell'emergere del lato oscuro negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica. Un'ex Padawan si riunirà al suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affronteranno saranno più sinistre di quanto avessero mai previsto.