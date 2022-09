Star Wars: The Acolyte, Lee Jung-jae di Squid Game sarà il protagonista maschile!

Mentre sta per portare a casa il suo primo Emmy, la star di Squid Game Lee Jung-jae sembra aver trovato il suo primo ruolo davvero importante. Alcune fonti riferiscono infatti che l'attore potrebbe essere stato scelto come protagonista maschile di Star Wars: The Acolyte.

L'indiscrezione sul casting è arrivata dal sempre presente Deadline, ma per ora, né l'attore stesso né i rappresentanti di Lucasfilm hanno voluto confermarla. Tutto lascia pensare che la notizia ufficiale verrà data nel corso del D23, la convention biennale del fan club ufficiale della Disney in cui saranno rivelate numerose informazioni sul futuro non solo della Casa di Topolino e di tutti i franchise collegati come Star Wars e Marvel.

Anche Jodie Turner Smith sarà in Star Wars: The Alcolyte mentre, sembra ormai certo che Amandla Steinberg sia pronta ad ottenere il ruolo dell'altra protagonista femminile. Leslye Headland è stata scelta come regista della serie, sceneggiatrice, produttrice esecutiva e showrunner. Per il momento, non abbiamo ancora molte informazioni su questo show che è stato descritto come un thriller misterioso che porterà gli spettatori in una galassia di oscuri segreti.

In Star Wars: The Alcolyte potrebbe esserci anche un famoso Sith, lo show potrebbe infatti includere tra i suoi protagonisti anche Darth Plageuis il Saggio, il Maestro Sith che ha poi affrontato Darth Sidious. Per sapere se le cose andranno davvero così, non ci resta che attendere!