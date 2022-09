Star Wars: The Acolyte, anche Manny Jacinto nel cast della serie Disney

Dopo l'annuncio di Lee Jung-Jae di Squid Game come protagonista maschile di Star Wars: The Alcolyte anche Manny Jacinto, star di The Good Place, è entrato a far parte dell'attesissimo progetto Disney.

La serie, sviluppata da Leslye Headland di Russian Doll (che potete trovare su Netflix), si concentrerà sul lato oscuro della forza durante le ultime fasi dell'Alta Repubblica con l'attrice Amandla Stenberg già annunciata nel ruolo di protagonista femminile ed un Manny Jacinto fresca new entry.

Oltre al cast che sta entusiasmando il pubblico, la nuova serie sarà anche la prima ad esplorare in live-action un' epoca della serie di Star Wars che non è ancora stata approfondita. The Acolyte si svolgerà, infatti, all'incirca 100 anni prima degli eventi di Star Wars: La minaccia fantasma ed analizzerà i primi giorni del riemergere dei Sith e la conseguente nascita dell'Impero Galattico.

Grazie a questo particolare intervallo di tempo, la trama non dovrà necessariamente avere connessioni dirette con altri capitoli del franchise, come affermato dalla stessa Headland: "La verità è che io, da grande fan, sono arrivata da loro con questa idea e ho detto: 'Penso che il posto migliore per metterla sia in un'epoca che non avete ancora esplorato".

Solo il tempo ci potrà dire se tale decisione premierà l'ennesimo prodotto di casa Disney. E voi? Siete curiosi di vedere finalmente Star Wars: The Alcolyte? Fatecelo sapere nei commenti.