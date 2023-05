Star Wars: The Acolyte, Manny Jacinto rivela nuove informazioni

Star Wars: The Acolyte è una serie televisiva americana di prossima uscita creata da Leslye Headland. Fa parte del franchise di Star Wars, ambientato alla fine dell'era dell'Alta Repubblica prima degli eventi dei principali della trilogia prequel.

Uno degli attori di Star Wars: The Acolyte, Manny Jacinto, afferma che il suo personaggio è abbastanza nella norma.

Durante un'intervista con Empire Magazine, la star ha fatto del suo meglio per descrivere il ruolo, stando attento a non rivelare molto.

Il giovane attore non è l'unico ad aver rivelato qualcosa riguardo al suo personaggio nella serie, non molto tempo fa anche Jodie-Turner Smith ha parlato del suo ruolo in The Acolyte.

Jacinto afferma che il suo personaggio: "è solo un ragazzo come gli altri, che cerca di divertirsi, che viene trascinato nel mondo dell'Alta Repubblica e dei Jedi, che gli piaccia o no".

Considerando però che lo show sarà ambientato ben cento anni prima della trilogia prequel, qui le cose ancora non sono peggiorate, ma stanno arrivando ed il personaggio di Jacinto è pronto ad intraprendere questo viaggio, non importa come si senta al riguardo.

Numerosi sono gli attori che hanno firmato per partecipare a questa serie, tra gli altri, anche Charlie Barnett ha anticipato che The Acolyte sarà stratificato e complesso.

Non resta quindi che attendere con impazienza l'uscita della serie su Disney+, per capire quanto di effettivamente buono sia stato fatto per esplorare ancora di più l'amato franchise di Star Wars.