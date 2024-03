Star Wars: The Acolyte è un mix di Frozen e Kill Bill: 'La Disney ha detto si a quest'idea

Dopo il primo trailer di Star Wars: The Acolyte, la showrunner della serie ha rilasciato un’intervista in cui spiega le idee dietro il suo progetto e come ha convinto Disney a produrre lo show.

Leslye Headland ha dichiarato a The Hollywood reporter: “Non appena è uscito “Russian Doll”, ho pensato: 'Chiamo la Lucasfilm. È lì che voglio lavorare. Ecco cosa voglio fare. Così ho fatto la mia proposta. La mia proposta è stata 'Frozen' incontra 'Kill Bill', come ho detto alla [Star Wars] Celebration, e ho presentato quello che ritenevo essere un abbozzo della prima stagione e poi una bibbia generale della serie, essenzialmente. E Kathleen [Kennedy] l'ha comprata nella stanza e ha detto: "Mi piace. Voglio iniziare a lavorarci.”” La showrunner della nuova serie Disney/ Lucasfilm ha anche citato Rashomon e Yojimbo di Akira Kurosawa, e più in generale i Wuxia film. Nonostante le premesse, Star Wars: The Acolyte al momento non ha convinto i fan.

In Star Wars: The Acolyte “un'indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amanda Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che tutto non è come sembra…”