Star Wars: The Acolyte non convince i fan: pioggia di non mi piace su YouTube

La presentazione di Star Wars: The Acolyte attraverso il primo trailer ufficiale della nuova serie ambientata nell’universo creato da George Lucas non è passata inosservata ai fan del franchise. Il video promozionale pare però non aver convinto il pubblico, ottenendo più interazioni negative che positive da parte degli utenti social.

Dopo aver parlato dei possibili collegamenti tra Ahsoka e Star Wars: The Acolyte, torniamo ad occuparci della prossima opera dell’universo di Guerre Stellari per riportare le reazioni, tutt’altro che soddisfatte al trailer pubblicato su YouTube.

Stando ai dati condivisi da CulturCrave attraverso X, a fronte di 6 milioni e mezzo di visualizzazioni (nel frattempo diventate oltre 7 milioni), i pollici versi collezionati dalla clip superano le reazioni positive, attestandosi sul 55% del totale delle interazioni.

Sotto al post in molti si sono chiesti cosa non andasse nel trailer, riflettendo sul fatto che la community di fan sembrerebbe particolarmente critica a prescindere da quanto venga portato sullo schermo.

Alcuni utenti hanno insinuato che i motivi che starebbero dietro i non mi piace sarebbero da ricercare ancora una volta nella presunta svolta woke della saga, per qualcuno testimoniata dai tanti personaggi femminili che arricchiranno la nuova serie.

Una fanbase divisa in due, dunque, con i commenti sui social che fanno da contraltare alla risposta negativa sotto al video e che provano a contestualizzare uno scontro ideologico pretestuoso e probabilmente privo di un reale significato.

In attesa di scoprire se il nuovo show riuscirà infine a convincere anche i più sospettosi e i più esigenti, vi lasciamo alla visione di questo intenso e discusso trailer di Star Wars: The Acolyte.

