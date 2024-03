Star Wars: The Acolyte, perché gli Jedi indossano tuniche dorate nel trailer?

Il primo e attesissimo trailer di Star Wars: The Acolyte ci ha finalmente mostrato qualcosa in più sul periodo d'oro dei Jedi. Se la trilogia prequel non è riuscita completamente nell'intento, The Acolyte scava più a fondo nelle tradizioni che l'Impero Galattico ha cancellato.

A saltare subito all'occhio, nelle prime clip in anteprima della nuova serie di Leslye Headland, sono le tuniche dorate dei Jedi che alludono persino a un certo sfarzo. La stessa trilogia prequel, che rappresentava gli sgoccioli della Repubblica, ha sempre mostrato i Jedi in abiti semplici dalle tonalità candide o nelle sfumature del beige.

Il simbolismo dietro la scelta dei colori, dunque l'oro e il bianco, fa riferimento alla purezza e all'incorruttibilità dei Jedi considerati, in quel periodo, delle divinità. La scelta del color oro sottolinea come l'Alta Repubblica rappresentasse il periodo migliore per i Jedi: un periodo di pace, dove anche l'ordine Jedi si trovava al suo apice. Inoltre, a causa delle limitate capacità di raggiungere i templi Jedi disseminati per tutta la galassia è possibile che i Jedi passassero molto più tempo in abiti cerimoniali costituiti appunto da tuniche dorate e mantelli immacolati.

The Acolyte, sfiderà il mito della Forza: la nuova serie dell'universo di Star Wars racconta il lato inedito dell'Alta Repubblica, rispondendo a una delle domande più importanti nella narrazione di Star Wars: come hanno fatto i Sith ad infiltrarsi tra i Jedi?

