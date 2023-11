Star Wars: The Acolyte, già prevista la stagione 2? Le ultime novità fanno sperare

Star Wars: The Acolyte è una serie "complessa e stratificata", stando alle parole di Charlie Barnett, perciò non sorprenderebbe se la produzione decidesse di proseguire la storia in una seconda stagione; stando a un nuovo rapporto, The Acolyte è stato addirittura "pianifiato" per una nuova tranche di episodi.

Tale rapporto di Star Wars News Net è in linea con la causa legale della produttrice Karyn McCarthy contro la Disney, secondo la quale "l'arco narrativo dello show, così come i piani aziendali della campagna, richiedevano che The Acolyte durasse più stagioni". La finestra di pubblicazione? È ancora presto per dirlo, ma, considerando le tempistiche della prima parte, è probabile che non debutterà prima del 2026.

Il 2024, invece, sarà un anno estremamente ricco per Star Wars: basti pensare a Skeleton Crew, alla seconda stagione di The Bad Batch, alla terza di Andor e, appunto, all'attesissimo The Acolyte. Gli anni successivi includeranno inoltre la quarta di The Mandalorian e la seconda di Ahsoka.

Creata da Leslye Headland, la serie TV The Acolyte è ambientata alla fine dell'era dell'Alta Repubblica e racconta di un'ex Padawan che, in un mondo pieno di "segreti oscuri e poteri del lato oscuro pronti a emergere", si riunisce col suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini. Le riprese sono iniziate nell'ottobre 2022 col titolo provvisorio di Paradox, per poi concludersi nel giugno dell'anno successivo. Nel cast ricordiamo Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Giacinto e Dafne Keen.

La trepidazione è tanta, soprattutto considerando che The Acolyte includerà più Jedi di qualsiasi altra opera di Star Wars. Riusciranno gli otto episodi a essere all'altezza delle aspettative?