Star Wars The Acolyte, qual è la trama della serie sull'Alta Repubblica?

Qual è la trama di Star Wars: The Acolyte? Dopo aver ricordato che cos'è l'Alta Repubblica nel franchise creato da George Lucas, scopriamo insieme di cosa parlerà la prossima serie tv live-action della piattaforma di streaming on demand Disney+.

Come riporta la sinossi ufficiale pubblicata dalla Disney in queste ore in occasione della pubblicazione del primo trailer ufficiale di Star Wars: The Acolyte, la nuova serie tv di Star Wars, conosciuta anche con il sottotitolo 'La Seguace' nel mercato italiano, ruoterà intorno ad un’indagine su una scioccante serie di crimini che si stanno verificando ai danni della Repubblica: questi crimini mettono un rispettato Maestro Jedi (interpretato dalla star di Squid Game Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (interpretato dalla giovane attrice Amandla Stenberg), una sua ex padawan. Man mano che emergono nuovi indizi, i due si ritroveranno un sentiero oscuro dove sono all'opera forze sinistre che stanno tramando nell'ombra.

La serie, creata e co-diretta da Leslye Headland, è interpretata anche da Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss (non possiamo garantire per il possibile cameo di Keanu Reeves, di cui si è parlato molto negli ultimi tempi). La storia di The Acolyte sarà ambientata circa 100 anni prima de La minaccia fantasma, e racconterà dell'ascesa dei Sith e di come, lentamente, quest'ordine malvagio ha congiurato per distruggere i Jedi.

La serie esordirà su Disney+ dal 5 giugno, con i primi due episodi su un totale di otto.

