Star Wars: The Acolyte, la nuova serie sarà influenzata dai film di arti marziali

Le riprese di The Acolyte inizieranno quest'anno e si tratterà della prima serie televisiva live-action di Star Wars ambientata al di fuori della Saga degli Skywalker. Anche se la Lucasfilm sta mantenendo la maggior parte dei dettagli top secret, la showrunner Leslye Headland ha dichiarato che sarà un ritorno alle origini della trilogia originale.

Anche se seguirà le orme di ciò che Jon Favreau e Dave Filoni hanno fatto con gli altri show del franchise su Disney+, questa misteriosa serie sarà in gran parte ispirata ai samurai e ai film di arti marziali che avevano a sua volta ispirato George Lucas nel concepire la trilogia originale.

"Jon Favreau ha detto che quando si lavora in questo mondo, si vuole tornare a ciò a cui George si è ispirato. C'erano i film western e poi, naturalmente, i film di samurai di Akira Kurosawa e il fatto che in origine aveva offerto il ruolo di Obi-Wan Kenobi a Toshiro Mifune", ha detto Headland in un'ampia intervista concessa a Vanity Fair.

Per questo motivo, Headland ha detto di aver voluto fare le cose in piccolo per renderle "più personali".

"Così mi sono orientata più verso i film di arti marziali e verso trame un po' più personali e meno globali e galattiche", ha aggiunto la scrittrice. "Quei guerrieri erano impegnati in missioni profondamente personali, con persone che si sentivano offese e dovevano rimediare. I film Wuxia e i film di arti marziali di King Hu e degli Shaw Brothers, come Come Drink With Me e Touch Of Zen. Sono monaci che sono anche maestri delle arti marziali".

The Acolyte dovrebbe iniziare la produzione nell'ottobre del 2022, con la fine delle riprese prevista entro maggio del 2023. Ciò vuol dire che con molta probabilità gli episodi non inizieranno ad arrivare su Disney Plus prima degli ultimi scampoli del 2023, se non addirittura nel 2024.

Venerdì prossimo, invece, ci attende il debutto di Obi-Wan Kenobi su Diseny Plus con i primi due episodi.