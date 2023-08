Star Wars The Acolyte, nella serie non ci sarà questo famoso simbolo della saga

Quella galassia lontana lontana continua ad espandersi anche sul piccolo schermo. La prossima serie The Acolyte promette di portare gli abbonati Disney+ verso nuovi terreni ancora inesplorati all'interno del vasto universo di Star Wars. Dafne Keen, star dello show, ha svelato ciò che probabilmente mancherà ai fan nella serie.

"Non so se mi è permesso dirlo ma lo dirò e basta. C'è una mancanza di pistole che, personalmente come persona che ama i combattimenti, le acrobazie e cose del genere, adoro. Perché ti dà quella coreografia corpo a corpo, quella sensazione di danza. In realtà sembra un vero e proprio combattimento, invece di puntare e sparare, il che in un certo senso è una scappatoia facile. Otteniamo molto da quel corpo a corpo. Abbiamo molte sciabole" ha dichiarato Keen.



Non è la prima volta che la presenza o l'assenza dei blaster è stata così importante in uno show di Star Wars. In Obi-Wan Kenobi il protagonista usava un temuto blaster quando cercava di nascondere la sua identità Jedi.



The Acolyte sarà più inclusiva e seguirà le vicende di un ex padawan che collabora con il proprio ex maestro Jedi allo scopo di indagare sui crimini, conducendo ad alcune sinistre scoperte. La serie si concentrerà anche sul punto di vista dei cattivi, con i Sith che tentano di agire nell'ombra mentre l'Ordine degli Jedi è al culmine della propria forza.

Al momento non ci sono novità sull'uscita in streaming ma The Acolyte dovrebbe essere disponibile nel 2024.



Anche Keanu Reeves potrebbe fare un cameo in The Acolyte, secondo le ultime indiscrezioni.