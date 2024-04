Star Wars: The Acolyte, nuovo sguardo alla Jedi Padawan di Dafne Keen

Le immagini di Star Wars Acolyte hanno presentato un nuovo personaggio, ovvero Jecki Lon. La sua interprete approfondisce la natura della nuova Jedi.

La probabile aiutante di Master Sol, interpretato dalla star di Squid Game Lee Jung-jae, ha rivelato in un’intervista con Entertainment Weekly le sue impressioni sul personaggio che interpreta. Queste le sue parole:

“Beh, sono molto eccitata dal fatto che ora sappiamo il suo nome, perché è rimasto segreto per tanto tempo. E sono molto felice di poter dire che è un'aliena, che è una Padawan e che è una Jedi. È una specie mista: in parte Theelin, in parte umana. È molto forte e ho dei combattimenti molto forti con la spada laser. La amo davvero. È un personaggio fantastico ed è stato davvero divertente interpretarlo. Sono davvero entusiasta che sia uscito il trailer. Sono stata in fibrillazione per giorni. Direi che è una Padawan molto devota. È sicuramente in soggezione nei suoi confronti (del maestro) in un modo molto dolce. Lo stima in modo assoluto e credo che abbiano un rapporto molto dolce, ma è molto più consapevole della differenza di autorità rispetto, ad esempio, a Obi-Wan e Anakin.”

Se ancora non lo avete visto, qui potrete trovare il primo trailer di Star Wars Acolyte.

