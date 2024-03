Star Wars: The Acolyte, la showrunner paragona i Sith ai...dinosauri di Jurassic Park

Il trailer della serie dello Star Wars Universe, The Acolyte, ha mostrato le prime immagini dell'era dell'Alta Repubblica nella serie creata dalla showrunner Leslye Headland, che si è spinta a paragonare i Sith presenti nella serie ai dinosauri dell'iconico lungometraggio di Steven Spielberg dei primi anni '90, Jurassic Park.

Se volete saperne di più non perdetevi il nostro resoconto su The Acolyte, la nuova serie tv dello Star Wars Universe.

Intervistata da Starwars.com, Headland ha descritto in che modo la serie sarà diversa da tutto quello che i fan di Star Wars hanno visto prima:"È come se fosse una cosa di cui hai sentito parlare ma non una cosa con cui considereresti mai di interagire" ha spiegato la showrunner.

Headland ha paragonato i Sith ai Velociraptor spielberghiani per la loro capacità di mimetizzarsi e di attaccare di soppiatto, simile proprio alle tattiche predatorie dei dinosauri del film del 1993:"Se Star Wars parla del sottoposto contro l'istituzione, in The Acolyte i Jedi sono l'istituzione. Ero così interessata ad una trama in cui i Jedi erano all'apice del loro potere. E non intendo La minaccia fantasma, perché a quel punto c'è un Signore dei Sith nel Senato che loro non rilevano... Cosa è andato storto? E se i cattivi sono in realtà il sottoposto, sembrava soltanto un'interessante inversione".



La serie è ambientata circa un secolo prima de La minaccia fantasma; non perdetevi il trailer di The Acolyte, in attesa dell'uscita della serie su Disney+.

