Star Wars: The Acolyte, spiegazione della timeline e del setting della nuova serie tv

Monta sempre più l’attesa per il debutto di Star Wars: The Acolyte, prima serie tv in live action ambientata durante il periodo dell’Alta Repubblica. In una recente intervista con C Magazine, una delle star dello show ha spiegato come questo nuovo sguardo al periodo permetterà di costruire una narrazione in qualche modo inedita per il franchise.

Dopo aver riportato le ultime indiscrezioni a proposito della data d’uscita di Star Wars: The Acolyte, torniamo ad occuparci della nuova opera nata dal franchise per condividere le parole di Amandla Stenberg sull’ambientazione e sulla trama del nuovo prodotto: “Nel contesto dell’universo di Star Wars, è un’epoca di grande pace, almeno teoricamente. È anche il tempo di un’istituzione, ed è un tempo in cui le concezioni intorno alla Forza sono molto rigide. E penso che quello che stiamo cercando di esplorare nel nostro show sia relativo al momento in cui un’istituzione abbia una concezione singolare di come il potere possa essere usato… cerchiamo di fornire molte prospettive e risposte diverse a questa domanda. L’idea è quella di esplorare l’etica di Star Wars e le idee sulla Forza, ma anche di metterle in discussione, speriamo in modo armonioso”.

Un nuovo sguardo al racconto, sempre più espanso, dettagliato e profondo, nato negli anni '70 del secolo scorso, dunque.

Nella nuova serie, un’ex Padawan si riunirà al suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze con cui si dovranno scontrare si dimostreranno più temibili di quanto abbiano previsto.

In attesa di poter avere nuove anticipazioni dal set dello show, vi lasciamo ai rumor a proposito di una seconda stagione di Star Wars: The Acolyte.