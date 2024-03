Star Wars: The Acolyte, ci saranno altre stagioni? Parla la showrunner

Il trailer di Star Wars: The Acolyte non sembra aver convinto i fan, ma la showrunner della serie ha già dei piani per un eventuale seguito.

Leslye Headland, showrunner della serie di Star Wars, ha rivelato di aver progettato una serie multi-stagione già a partire dal pitch di presentazione. Queste le sue parole a collider:

“Direi che quando ho proposto Star Wars: The Acolyte, l'ho sicuramente proposta come una serie multi-stagione. Ci sono molte cose alla fine di questa stagione che penso si configurino come fili narrativi che non sono ancora collegati. Tuttavia, sono il tipo di scrittrice che non è interessata a un cliffhanger emotivo. Voglio che gli spettatori percepiscano un particolare tipo di catarsi e un'esperienza emotiva nel guardare quegli otto episodi, perché mi piace premiare il pubblico in questo modo. Penso che sia ancora possibile aggiungere svolte narrative del tipo: 'Voglio vedere dove andrà a finire' e, 'Oh, non avevo realizzato che quel personaggio fosse imparentato con quella persona in questo modo, vorrei scoprirne di più." Ma non ci deve essere quella sensazione per cui sei sul punto di scoprire qualcosa e poi devi aspettare due anni per saperlo. Queste cose richiedono un'eternità per essere realizzate, quindi detesterei fare una stagione che non sia completa in qualche modo, anche se rimane aperta a ulteriori sviluppi.”

Se ancora non l’avete visto, qui potrete trovare il primo trailer di Star Wars: Acolyte.

