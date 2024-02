Star Wars: The Acolyte, svelata la data d'uscita della nuova serie

Sappiamo quando uscirà Star Wars: The Acolyte: dopo la prima rivelazione di Collider su un'uscita nell'estate del 2024 arrivano nuovi dettagli sulla premiere della serie.

Star Wars: The Acolyte dovrebbe esordire su Disney+ il 5 giugno, ma quest'informazione non è stata ancora nè ufficialmente annunciata nè confermata da Lucasfilm o Disney. Inoltre sappiamo che un trailer per The Acolyte è pronto per l'uscita, ma anche in questo caso non è ben chiaro quando vedrà la luce: secondo alcune voci potrebbe venir pubblicato in occasione del Star Wars Day o del weekend del May the 4th. Altre indiscrezioni rivelano il coinvolgimento nella serie del compositore Michael Abels, che ha già lavorato in Get Out, Us e Nope di Jordan Peele.

Leslye Headland, creator di The Acolyte ha rivelato che la serie offrirà una prospettiva diversa sui Jedi: "Quando stai creando qualcosa di completamente originale come stiamo facendo noi, vuoi mettere in discussione lo status quo dell'era in cui stai vivendo. È molto interessante come in questo momento tutti pensino di essere dalla parte della ragione! I Jedi pensano di avere ragione - mentre George Lucas ne La minaccia fantasma ci dice che hanno torto. Non si sono accorti di un enorme aspetto dell'ascesa del lato oscuro. Questo mi è sembrato un terreno fertile per esplorare quello che ci sta succedendo in questo periodo". Qui potete trovare ulteriori dettagli sulla trama di The Acolyte, che sarà ambientata nell'Alta Repubblica.