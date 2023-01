Star Wars: The Acolyte, svelato il nome del misterioso personaggio di Dafne Keen?

A qualche settimana di distanza dalla pubblicazione delle ultime foto dal set di The Acolyte, sono appena trapelate online nuove informazioni su una delle prossime serie tv di Star Wars in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus.

Secondo Bespin Bulletin, infatti, la produzione della serie è attualmente in corso ad Arborfield Green nel Berkshire, vicino al 'quartier generale' dello show nel Regno Unito, gli Shinfield Studios, e dal set in queste ore sarebbero emersi alcuni dettagli sul misterioso personaggio di Dafne Keen. L'attrice, che molti di voi probabilmente ricorderanno per l'interpretazione della giovane e rabbiosa Laura/X-23 in Logan del 2017, e da allora - oltre ad essere diventata maggiorenne - ha recitato anche nella popolare serie tv His Dark Materials della HBO, dovrebbe vestire i panni di 'Jecki'.

L'informazione proverrebbe nientemeno che dall'agenzia di talent che cura l'immagine della Keen, anche se potrebbe trattarsi di nome in codice. Dopotutto, il personaggio di Amandla Stenberg è stato definito "Aura" durante il casting (mentre lo Jedi di Lee Jung-Jae è stato denominato "Paul"), anche se effettivamente 'Jecki' sembrerebbe una scelta molto più in linea con il franchise di Star Wars

Ricordiamo che The Acolyte sarà ambientata circa cento anni prima degli eventi de La minaccia fantasma, il primo capitolo della trilogia prequel di Star Wars, e racconterà l'inizio dell'infiltrazione dei Sith all'interno dell'Ordine Jedi: secondo alcune teorie dei fan, la storia potrebbe anche finire con lo svelare le origini di Darth Plagueis, il potente Maestro Sith che un giorno avrebbe preso Sheev Palpatine sotto la sua ala.

The Acolyte sarà solo una delle tante nuove serie tv di Star Wars in arrivo su Disney Plus, insieme ad Ahsoka, Skeleton Crew e le nuove stagioni di Andor e The Mandalorian. Quale attendete di più? Ditecelo nei commenti!