Star Wars: The Acolyte, svelato quando uscirà la nuova serie tv di Disney+

In attesa di capire se The Acolyte tornerà per una seconda stagione, in queste ore è stato svelando quando la nuova serie tv di Star Wars arriverà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+.

In queste ore infatti il magazine Collider ha pubblicato in esclusiva che Star Wars: The Acolyte uscirà nell'estate 2024: al momento una data precisa non è stata rivelata, ma certamente maggiori informazioni da questo punto di vista non tarderanno ad arrivare ora che il campo è stato ristretto ai mesi più caldi dell'anno.

Lo scorso dicembre la Disney aveva confermato con un comunicato stampa che Star Wars: The Acolyte avrebbe debuttato su Disney+ nel 2024: la serie è descritta come un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia di segreti e di nuove forze del lato oscuro, con una storia ambientata negli ultimi giorni dell’era dell’Alta Repubblica e incentrata su una ex padawan che si riunisce al suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, solo per scoprire che le forze che si troveranno ad affrontare saranno più sinistre di quanto abbiano mai immaginato.

La serie sarà ambientata circa 50 anni prima degli eventi de La minaccia fantasma e avrà un cast ricchissimo che includerà Amandla Stenberg nei panni della padawan protagonista e la star di Squid Game Lee Jung-jae in quelli del suo maestro, Joonas Suotamo nei panni di un Jedi Wookiee di nome Kelnacca, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto e Charlie Barnett.

Per altre notizie dalla galassia lontana lontana vi segnaliamo che in queste ore sono ufficialmente terminate le riprese di Andor 2.