Star Wars: The Acolyte, il trailer arriva domani! Cambia anche la data d'uscita

Qualcosa si muove, tra le stelle della galassia lontana lontana: mentre ancora si attende con ansia il ritorno di Star Wars sul grande schermo, The Acolyte promette di svelarci qualcosa di nuovo (e al tempo stesso molto, molto vecchio) sull'universo ideato da George Lucas. Ma quando potremo dare un primo sguardo alla serie?

La risposta ci si è parata davanti pochi minuti fa: già da giorni si parlava di un trailer imminente per Star Wars: The Acolyte, ma solo poco fa un primo poster, con tanto di impugnatura di spada laser e scia di sangue annesse, ci ha promesso l'arrivo del suddetto nel corso della giornata di domani.

Il poster, naturalmente, non ci svela molto di ciò che ci verrà mostrato nel trailer: l'immagine dell'elsa della spada laser che si staglia davanti a una parete sporca di sangue sembra però voler preventivare il racconto di una storia che di spargimenti di sangue ne vedrà un bel po', e dal momento in cui stiamo parlando dell'era dell'Alta Repubblica e del racconto di tutti i cambiamenti che porteranno alla costruzione della galassia che conosciamo oggi noi non fatichiamo a crederci. Un piccolo dettaglio ancora: il poster ci svela anche il cambiamento della data d'uscita della serie, ora prevista per il 4 giugno e non più per il 5. E voi, cosa vi aspettate? La protagonista dello show, intanto, ci ha assicurato che The Acolyte onorerà lo spirito di Star Wars.

Su Colombo - Collezione Completa Stagioni 1-7 è uno dei più venduti di oggi.