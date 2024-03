Star Wars: The Acolyte, trailer imminente? Nuovi dettagli sulla durata degli episodi

Se abbiamo una data di uscita per Star Wars: The Acolyte forse siamo finalmente vicini all'atteso trailer della nuova serie di Lucasfilm?

Secondo un insider il trailer, infatti, il trailer è in fase di montaggio e dovrebbe arrivare prestissimo (considerato che mancano pochissimi mesi al debutto della serie su Disney). Ma un'altra indiscrezione trapelata riguarda propriamente la durata degli episodi dello show, che racconterà in live-action l'era dell'Alta Repubblica, finora raccontata nelle serie TV animate.

Secondo alcune voci, gli episodi di The Acolyte avranno una durata complessiva tra i 30 a 45 minuti allineandosi perfettamente con le più recenti serie TV di Star Wars quali Ahsoka e The Mandalorian. Ma i rumor non sono finiti qui: si vocifera che possa prendere parte allo spettacolo anche il Signore dei Sith Darth Plagueis. D'altra parte, come sottolineato dallo showrunner Leslye Headland "ciò che rende questo spettacolo diverso e interessante è che racconta il punto di vista dei cattivi di Star Wars, usano la Forza a modo loro, immergendosi nei lati più oscuri della Forza e lo fanno senza essere sanzionati dall'istituzione più grande, che, in questo caso, sono i Jedi", ha detto Headland.

The Acolyte, ambientato negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica sfiderà "il mito della forza" attraverso l'ex Padawan interpretata da Amandla Stenberg che si riunisce con il suo Maestro Jedi (Lee Jung-jae) per indagare su alcuni crimini. Tuttavia l'investigazione va oltre e porta il duo a scoprire sinistri segreti.