Star Wars: The Acolyte: trama, cast, anticipazioni, tutto quello che dovete sapere

Di certo vi sarete accorti che la piattaforma di streaming on demand Disney+ in queste ore ha diffuso il primo trailer di Star Wars: The Acolyte - La Seguace, la nuova serie tv di Lucasfilm ambientata nella galassia lontana lontana creata da George Lucas, ma cosa bisogna sapere sul progetto?

Anzitutto che l’emozionante serie live-action debutterà mercoledì 5 giugno con i primi due episodi, in esclusiva su Disney+ in Italia. Per quanto riguarda la trama, invece, in The Acolyte: La Seguace un’indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (interpretato dalla star di Squid Game Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg), e man mano che emergeranno nuovi indizi i due si ritroveranno un sentiero oscuro dove forze sinistre riveleranno che non tutto è come sembra....

La serie è interpretata anche da Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss. Leslye Headland è la creatrice della serie, basata su Star Wars di George Lucas, e ne è produttrice esecutiva insieme a Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King e Jason Micallef, mentre Charmaine DeGraté e Kor Adana sono i produttori esecutivi. Leslye Headland ha anche diretto i primi episodi (episodi 101 e 102), con le altre puntate affidate ai colleghi Kogonada (episodi 103 e 107), Alex Garcia Lopez (episodi 104 e 105) e Hanelle Culpepper (episodi 106 e 108). Il pluripremiato compositore Michael Abels, noto per il suo lavoro in Scappa – Get Out e Us, ha firmato la colonna sonora di The Acolyte: La Seguace.

