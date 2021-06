Star Wars: The Alcolyte riprenderà i temi politici di George Lucas? Parla la showrunner!

Nel corso di una recente intervista concessa a The A.V. Club, Leslye Headland ha illustrato l'enorme influenza ricevuta da alcuni temi che George Lucas ha affrontato nel corso del suo lavoro su Star Wars e di come questi si rifletteranno nell'imminente nuova serie che sta preparando per il prossimo arrivo su Disney+: Star Wars: The Alcolyte.

"Stiamo seguendo le orme di George Lucas - ha dichiarato Headland - lui adora tantissimo i film e non solo il film inteso come mezzo ma anche la storia del cinema e il come i film vengono utilizzati. Tutti i generi che ha inserito nella trilogia originale sono stati inseriti in un modo che solo lui poteva avere. Per lui il film doveva avere lo stesso tono di un poema epico e quindi ha perfettamente senso che chi si sta occupando adesso di qualche standalone o di altri progetti prenda ispirazione da un aspetto particolare che lui aveva già considerato all'epoca".

Headland ha continuato quindi: "Quando guardi la trilogia originale puoi contare tutti i riferimenti che vi ha inserito eppure si vede anche come tutto è stato mescolato perfettamente insieme e diventa più grandioso di ogni riferimento che è quello che è accaduto negli anni '90. C'erano tutti questi riferimenti e venivano riconosciuti. E' lo stesso sull'essere online, abbiamo tutti visto una clip o l'intero film. Uno come George doveva essere un grande ammiratore e un devoto dell'arte del fare cinema per realizzare ciò che ha fatto".

Parlando degli aspetti politici della nuova serie The Alcolyte, Headland ha aggiunto: "Non lo so per certo, ma se dovessi tirare a indovinare le serie e gli standalone funzionano perché si finisce per inserirsi in quello spazio particolare o in quel genere particolare che ha ispirato George. E questo vale anche per la sua ideologia. E' strano, perché ogni volta che vado sui social mi viene detto: 'Non rendere Star Wars politico', e io rispondo: 'George Lucas lo ha reso politico. Quelli sono film politici'. La guerra è per natura politica. Quindi è impossibile raccontare una storia in questo universo che abbia personaggi che esternamente non riflettono quello che sta accadendo nella loro galassia in quel particolare periodo in cui è ambientata. Questa è un'altra cosa che abbiamo ereditato e speriamo continui ad essere evidenziato dai nostri lavori".

Ecco tutto quello che sappiamo finora di Star Wars: The Alcolyte, che arriverà su Disney+ prossimamente. Qualcuno spera che in questo show possa addirittura fare la sua apparizione Darth Plagueis ma fin qui, nulla è stato ancora confermato.