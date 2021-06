Star Wars: The Bad Batch 1x05, il rancor è lo stesso visto in Il ritorno dello Jedi?

Il quinto episodio di Star Wars: The Bad Batch, ha visto la squadra assunta per un lavoro insolito: recuperare un rancor sottratto al suo proprietario da alcuni schiavisti. Guardandoli portare a termine la missione però i fan si sono posti delle domande riguardo al rancor dello show e quello visto nel film Star Wars: Il ritorno dello Jedi.

Il mandante della missione era un ex informatore Jedi di nome Cid, il quale non avrebbe fornito nessuna informazione se non avessero salvato un rancor di nome Muchi dai mercanti di schiavi. Cid non ha menzionato il fatto che la cucciola di rancor, era in realtà l'animale domestico di Jabba the Hutt. L'episodio si è concluso con la Clone Force 99 che ha restituito con successo Muchi a Bib Fortuna.

I fan di Star Wars tuttavia hanno iniziato a formulare alcune teorie secondo cui avevamo appena visto una sorta di storia di origine per il famoso rancor di Jabba presente in Star Wars: Il ritorno dello Jedi.



Il signore del crimine ha cercato di dare in pasto Luke al suo rancor e date tutte le informazioni a disposizione, sarebbe giusto presumere che la creatura di quel film e quella di The Bad Batch sia la stessa.



Se apparentemente questa teoria sembra sensata, pare proprio che in realtà siano due creature diverse. Per prima cosa, in The Bad Batch il rancor si chiama Muchi mentre in Star Wars: Il ritorno dello Jedi il rancor di Jabba si chiamava Pateesa. Muchi è una femmina, mentre Pateesa era un maschio.



La battaglia di Luke con il rancor nella pellicola si è conclusa con la morte di Pateesa che è stato trafitto usando la cella appuntita della sua caverna. Il fatto che Pateesa sia l'animale preferito di Jabba in Il ritorno dello Jedi significa forse che Muchi non c'è più.



La showrunner dell'episodio Tamara Becher-Wilkinson ha confuso ancora di più i fan su Twitter rispondendo ad un tweet: "Vacci piano con lei Luke!", come potete vedere in calce alla notizia. Ma i due rancor sono di sesso diverso e non potrebbero essere quindi la stessa creatura, che sia stata una svista o un tentativo di collegare le cose?



Jabba ha un'affinità particolare per gli animali domestici esotici e chiaramente si diverte a metterli contro ignari nemici che ha catturato. Appurato ciò, sembra probabile che Muchi abbia subito un destino simile a Patessa ma forse non lo scopriremo mai.



