Star Wars The Bad Batch 2: Omega e la Clone Force 99 nei nuovi character poster

Il prossimo 4 gennaio arriveranno in streaming i nuovi episodi della seconda stagione di The Bad Batch, dove ritroveremo Omega e la Clone Force 99 impegnata in una missione nuovissima e altamente rischiosa. Prima del debutto, però, Disney ha diffuso in rete dei nuovi character poster ufficiali che ritraggono tutti i protagonisti al gran completo.

Come possiamo notare, Omega ha abbandonato l'abito che indossava su Kamino, optando per qualcosa che le consentirà più dinamicità in azione. Gli ex membri della Clone Force 99 hanno rimosso la vernice nera e rossa dalla loro armatura e l'hanno sostituita con una vernice più chiara dotata di rifiniture arancioni. D'altra parte, potrebbe essere soltanto la vecchia vernice che si è sbiadita ora che i cloni non hanno più le risorse della Repubblica a sostenerli.

Quando la nuova stagione prenderà il via, saranno passati mesi dagli eventi di Kamino e la Bad Batch continuerà il suo viaggio nell’Impero dopo la caduta della Repubblica. Incroceranno amici e nemici, sia nuovi che familiari, mentre affronteranno una serie di emozionanti missioni mercenarie che li porteranno in nuovi luoghi inaspettati e pericolosi.

La seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch vede tra i doppiattori nella versione originale il candidato all'Emmy Award Dee Bradley Baker (American Dad!) come voce della Bad Batch e la candidata all'Emmy Award Michelle Ang (Fear the Walking Dead: Flight 462) come voce di Omega, la vincitrice dell'Emmy Award Rhea Perlman (The Mindy Project, Cin cin) torna come guest star nel ruolo di Cid, Noshir Dalal (Lui è Pony, The Owl House - Aspirante strega) torna come guest star nel ruolo del Vice Ammiraglio Rampart e la vincitrice dell'Emmy Award Wanda Sykes (The Upshaws, Black-ish) fa il suo debutto nella serie come guest star nel ruolo di Phee Genoa.

I primi due episodi di The Bad Batch 2 esordiranno su Disney+ il 4 gennaio prossimo. Dopodiché, un episodio a settimana fino alla sua conclusione. A marzo, poi, sarà la volta dell'attesissima terza stagione di The Mandalorian.

Nell'attesa, ormai quasi conclusa, vi rimandiamo al trailer di The Bad Batch 2.