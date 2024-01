Star Wars: The Bad Batch 3, quanti episodi avrà l'ultima stagione? Svelati tutti i titoli

Quanti episodi avrà Star Wars: The Bad Batch 3? Dopo aver visto qual è la trama di Star Wars: The Bad Batch 3, diamo un'occhiata al numero di puntate e al titolo ufficiale di ciascun episodio.

Star Wars: The Bad Batch 3 sarà composta da un totale di 15 episodi, con la serie che debutterà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ a partire dal prossimo 21 febbraio: solo per questa data speciale la serie proporrà agli spettatori tre episodi, dopodiché inizierà una distribuzione settimanale con il rilascio di un singolo episodio alla volta fino al gran finale dell'1 maggio 2024. Fanno eccezione gli episodi 6/7 e gli episodi 10/11, che saranno distribuiti insieme nello stesso giorno.

Qui sotto, trovate l'elenco completo dei titoli di tutti gli episodi di Star Wars: The Bad Batch 3:

21 febbraio: Episodio 301 "Reclusi", Episodio 302 "Strade sconosciute", Episodio 303 "Le tenebre di Tantiss”

28 febbraio: Episodio 304 "Un’insolita tattica"

6 marzo: Episodio 305 "Il ritorno"

13 marzo: Episodio 306 "Infiltrati" & Episodio 307 "Estrazione"

20 marzo: Episodio 308 "Territorio ostile"

27 marzo: Episodio 309 "La messaggera"

3 aprile: Episode 310 "Crisi d’identità" & Episodio 311 "Punto di non ritorno"

10 aprile: Episode 312 "Juggernaut"

17 aprile: Episode 313 "Nella breccia"

24 aprile: Episode 314 "Attacco lampo"

1° maggio: Episodio 315 "È arrivata la cavalleria" (finale)

