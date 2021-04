Star Wars: The Bad Batch, l'action figure svela uno spoiler della trama!

Purtroppo uno spoiler che riguarda Star Wars: The Bad Batch, serie animata creata da Dave Filoni e prodotta da LucasFilm, è stato rivelato a causa del merchandising. Le action figure da collezione di Star Wars: The Black Series sono alcuni dei prodotti più apprezzati del franchise ma una delle nuove uscite ha svelato un plot twist di The Bad Batch.

Proprio per questo motivo se non hai intenzione di leggere spoiler sulla trama di The Bad Batch ti invitiamo a non proseguire nella lettura della news.



Com'è possibile notare dal post che abbiamo inserito nell'articolo, lo spoiler riguarda Crosshair, membro di Bad Batch, come si legge nella didascalia:"Precedentemente membro di Bad Batch, la lealtà di Crosshair cambia dopo che il suo team perde il servizio imperiale. Impegnato nell'Impero, Crosshair guida un nuovo team di reclute arruolate".

Si tratta di una svolta piuttosto importante nell'economia dei personaggi di The Bad Batch. La serie era incentrata inizialmente sui soldati cloni potenziati e uniti in Clone Force 99, che sfuggono all'ira dell'Impero dopo l'Ordine 66. Il fatto che la squadra venga divisa dalla Caduta della Repubblica e dall'ascesa dell'Impero aggiunge un livello completamente nuovo di dramma e intrighi alla trama dello show animato.

Su Everyeye trovate il trailer di The Bad Batch, serie disponibile su Disney+.



