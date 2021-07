Star Wars The Bad Batch, arriva Hera Syndulla da Rebels! Ecco il poster

La nuova serie animata Star Wars: The Bad Batch ha svelato una profonda connessione tra Boba Fett e Fennec Shand, mentre lo scorso episodio, intitolato Devil's Deal, ha raccontato la storia delle origini di uno dei personaggi più importanti di Star Wars: Rebels. Stiamo parlando di Hera Syndulla, leader della Ribellione contro l'Impero.

Per celebrare il suo debutto in Star Wars: The Bad Batch, Disney ha pubblicato un nuovo poster con un primo piano della giovane Hera. Lo potete vedere anche in calce alla notizia.

La nuova serie animata ha già fornito diversi collegamenti con Star Wars: Rebels, parlando per esempio di Caleb Dume e Rex. "In primo luogo, perché non l'abbiamo mai visto davvero sullo schermo" ha raccontato la produttrice Jennifer Corbett, motivando la scelta della collocazione temporale per The Bad Batch. "So che ci sono state altre cose, ma amo la libertà e l'incertezza che c'è in questo periodo di tempo. Da appassionata di storia, amo esplorare come cade un governo e come sorge un altro regime e le questioni che seguono. Guardare a queste cose attraverso gli occhi del Bad Batch è davvero avvincente... essere un Clone Trooper della Repubblica, e poi adattarsi, interagire con l'Impero, e poi i problemi, il cambiamento..."

Star Wars: The Bad Batch, tra le altre cose, ha anche rivelato il vero nome di Boba Fett. Parlando dei personaggi già visti nel franchise, il produttore Brad Rau ha invece aggiunto: "Penso a loro come a nuovi personaggi, ma i fan avevano familiarità con loro e il fatto che potessimo davvero approfondire e imparare di più in questo show è stata una scelta naturale."