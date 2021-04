Star Wars: The Bad Batch arriva tra una settimana: su Instagram il nuovo teaser!

Avvertite anche voi quest'astinenza da Star Wars? Niente paura: a Disney non piace stare con le mani in mano, per cui il vuoto lasciato nei nostri cuori dal finale della seconda stagione di The Mandalorian verrà ben presto colmato da una nutrita schiera di nuovi capitoli del franchise, a partire da The Bad Batch.

La nuova serie Star Wars si è presentata a noi con il nuovo trailer rilasciato solo pochi giorni fa dopo esser stata annunciata sul finire dello scorso anno insieme al resto della programmazione a medio/lungo termine relativa al franchise ed ormai manca davvero poco al suo esordio.

Star Wars: The Bad Batch esordirà infatti su Disney+ il prossimo 4 maggio, come la piattaforma ci ha gentilmente ricordato tramite un nuovo teaser trailer pubblicato sui propri account social: nel breve filmato possiamo nuovamente osservare i protagonisti della nostra storia, vale a dire i cloni d'elite membri di quella Clone Force 99 di cui seguiremo le avventure nel corso dei 14 episodi previsti per questa prima stagione.

La galassia lontana lontana è lì ad aspettarci, dunque, per cui faremmo bene ad allacciare le cinture: alla partenza manca ormai solo una settimana! Occhio agli spoiler, però: un'action-figure di The Bad Batch potrebbe aver anticipato un importante dettaglio della trama.