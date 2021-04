Star Wars: The Bad Batch, la banda è pronta all'azione nel nuovo poster di Disney+

L'attesa per l'uscita di Star Wars: The Bad Batch, nuova serie animata del franchise Lucasfilm, è sempre più alta, e dal prossimo 4 maggio i fan potranno vedere in streaming su Disney+ gli episodi dello spin-off di The Clone Wars. Per riscaldare ulteriormente gli animi, Disney ha pubblicato nella giornata di giovedì un nuovo poster dello show.

L'atmosfera del poster, che si può vedere anche in calce alla notizia, ricorda un po' quella dei film Marvel, con il gruppo dei protagonisti in posa in primo piano e la sagoma del villain che si staglia sopra di loro. Sullo sfondo si intuiscono poi scene di battaglie e di esplosioni.

Nelle scorse settimane abbiamo scoperto da quanti episodi sarà composta The Bad Batch e la durata della premiere di Star Wars: The Bad Batch. La serie fungerà da ponte tra gli eventi di The Clone Wars e Star Wars Rebels.

La banda nota come The Bad Batch, ovvero il reggimento Clone Force 99, è stata introdotta nella galassia Star Wars nell'ultima stagione di The Clone Wars. Si tratta di un'unità di cloni che si rifiuta di eseguire l'Ordine 66 di Palpatine / Darth Sidious, ed è costretta a fuggire quando è presa di mira dall'Impero. Il piano di fuga del gruppo si complicherà quando in una missione cercherà di portare in salvo un bambino.