Star Wars: The Bad Batch, chi sono i protagonisti? Alla scoperta della Clone Force 99

Nuovo show, nuovi protagonisti, nuovi personaggi da amare senza riserva: Star Wars: The Bad Batch sembra promettere piuttosto bene, mantenendo alto il livello delle produzioni animate a tema dopo successi come The Clone Wars e Rebels. Ma chi sono, dunque, i membri di questa Clone Force 99?

Come mostratoci dai trailer di Star Wars: The Bad Batch, la nuova serie Disney+ seguirà le avventure di un gruppo di cloni modificati in modo da risultare decisamente più specializzati dei propri colleghi: per la Clone Force 99, però, è giunto il momento di rimboccarsi le maniche dopo la caduta della Repubblica.

A farsi carico di una serie di pericolosi ingaggi da mercenari troviamo dunque Hunter, il cervello della squadra, leader del gruppo dal pensiero veloce e dalla freddezza che si richiede ad un capogruppo che si rispetti; Wrecker è invece il classico tipo tutto muscoli e (almeno stando a quanto visto finora) poco cervello, impulsivo e decisamente poco delicato.

Tech corrisponde in tutto e per tutto allo stereotipo del nerd costantemente indaffarato con tecnologie di ogni tipo (e vi sfidiamo a sopravvivere in giro per la galassia senza un tipo del genere), mentre Crosshair è il tiratore scelto del gruppo. Last but not least abbiamo Echo, prigioniero per lungo tempo dei separatisti, liberato su iniziativa di Hunter solo per poi venire escluso dal resto dei cloni, poco disposti a fidarsi di lui dopo la sua lunga (per quanto forzata) collaborazione con il nemico.

