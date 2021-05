Star Wars: The Bad Batch, ecco come la nuova serie si collegherà a The Mandalorian

Fin dal primo episodio, la nuova serie The Bad Batch ha fatto qualcosa di mai visto prima in Star Wars. Quello che invece è una costante nel franchise è il gioco di rimandi e collegamenti tra i film e le serie, che permette di scoprire continuamente retroscena e nuovi aspetti dei personaggi più amati della galassia.

Ecco quindi che in Star Wars: The Bad Batch, nonostante una timeline piuttosto lontana, potremmo scoprire qualche informazione in più su un'altra recente serie molto apprezzata dal pubblico, il live-action The Mandalorian.

Tra i personaggi della nuova serie animata, infatti, compare anche Fennec Shand, che abbiamo visto interpretata da Ming-Na Wen e che sarà anche in The Book of Boba Fett. The Bad Batch, però, è ambientata a una trilogia di distanza rispetto a The Mandalorian. Esplorerà quindi un aspetto diverso della personalità di Fennec.

"Quando la vedi in The Mandalorian, è molto abile. Ha fatto esperienze. È stata in giro" ha spiegato la produttrice Jennifer Corbett. "E quando la incontri in The Bad Batch, è nelle prime fasi della sua vita come cacciatrice di taglie. Quindi è affascinante averla, in un certo senso associata, in un episodio con la banda della Clone Force 99, che è anch'essa l'inizio di una nuova fase della vita e deve scoprire qual è il suo nuovo scopo e come sopravvivere, mentre lei si sta facendo un nome come cacciatrice di taglie. Quindi, è decisamente divertente giocare con lei in questo mondo."