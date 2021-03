Star Wars: The Bad Batch, condivisa la prima immagine di Fennec Shand

Avevamo già avuto la conferma della presenza di Ming-Na Wen in Star Wars: The Bad Batch, nelle scorse ore inoltre gli account dedicati alla serie di Dave Filoni hanno condiviso una prima immagine del suo personaggio.

In calce alla notizia trovate la prima foto che ci mostra il design di Fennec Shand nelle puntate di Star Wars: The Bad Batch, show di animazione incentrato sulle vicende della squadra 99 dell'esercito di cloni, gruppo particolare in quanto ogni membro avrà delle abilità diverse per aiutarli a superare le sfide della galassia nata da un'idea di George Lucas. Come sapete, la storia sarà ambientata diversi anni prima delle vicende di The Mandalorian, la mercenaria Fennec Shand sarà quindi molto diversa da quella vista nelle puntate della serie con Pedro Pascal: in molti credono che potrebbe essere un'avversaria dei protagonisti, magari mentre si trova al servizio del gruppo criminale degli Hutt.

Per ora non conosciamo altri dettagli riguardo la trama di Star Wars: The Bad Batch, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi sapremo di più a riguardo. La serie dovrebbe fare il suo debutto nel catalogo della piattaforma streaming della Disney il prossimo 4 maggio, nel frattempo sono già state presentate le prime action figure di Star Wars: The Bad Batch.