Star Wars: The Bad Batch, confermata la data d'uscita della Stagione 2 su Disney Plus

Sembra che i fan di Star Wars non debbano preoccuparsi troppo dei prodotti legati all'universo di George Lucas, dato che la seconda stagione di The Bad Batch sembra rispetterà la data di debutto su Disney+ già annunciata in precedenza. Settembre sarà un mese caldissimo per tutti i fan della saga, dato anche l'arrivo della Stagione 1 di Andor.

All'inizio dello scorso giugno, la homepage di Disney+ ha rivelato che la Stagione 2 di Star Wars: The Bad Batch avrebbe debuttato mercoledì 28 settembre. Tuttavia, Disney+ ha recentemente reso noto l'elenco dei contenuti in arrivo per il mese di settembre 2022 e la seconda stagione di The Bad Batch era sorprendentemente assente, facendo temere ai fan che fosse stata posticipata. Tuttavia, uno dei dipendenti del servizio di streaming ha chiarito ogni tipo di confusione.

Un utente di Reddit ha condiviso una conversazione con un membro del team del Centro assistenza di Disney+. Il dipendente ha affermato che la seconda stagione di The Bad Batch è effettivamente prevista per il 28 settembre. Un altro utente nei commenti ha fatto notare che questa data è ancora indicata sul sito australiano della Disney. Altri utenti ipotizzano che Disney+ stia pianificando un vero e proprio annuncio della data di uscita per l'imminente D23 Expo, che inizierà venerdì 9 settembre.

Nata dalla stagione finale di Star Wars: The Clone Wars, The Bad Batch ha debuttato inizialmente su Disney+ il 4 maggio 2021. La prima stagione è durata in totale 16 episodi e si è conclusa il 13 agosto 2021. Poco prima della conclusione della stagione di debutto di The Bad Batch, Disney+ ha ufficialmente rinnovato la serie per la seconda stagione. The Bad Batch segue le continue imprese della Clone Force 99, una squadra di Clone Troopers difettosi con mutazioni genetiche "invidiabili". La serie serve anche a colmare parzialmente il divario tra The Clone Wars e Star Wars Rebels.

Su queste pagine potete recuperare il trailer di The Bad Batch 2.