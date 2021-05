Star Wars: The Bad Batch, diamo un'occhiata al look di Fennec Shand in una nuova immagine

Abbiamo scoperto in questi giorni che Star Wars: The Bad Batch, la nuova serie del franchise Lucasfilm che ha da pochi giorni debuttato su Disney+, potrebbe collegarsi a The Mandalorian, nonostante gli anni di distanza tra le rispettive timeline. L'anello di congiunzione è costituito da Fennec Shand, interpretata nel live-action da Ming-Na Wen.

In una nuova immagine promozionale da poco pubblicata, possiamo dare un'occhiata al look del personaggio nella serie animata. Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, si tratta di una Fennec Shand molto più giovane, che deve ancora farsi un nome nella sua attività, e questo la porta a interagire con la Clone Force 99 al centro di Star Wars: The Bad Batch.

"Questa è una Fennec più giovane, è nuova nella scena dei cacciatori di taglie ed è un'introduzione interessante per lei" ha confermato la produttrice Jennifer Corbett in una recente intervista. "Sicuramente fa un'entrata in scena col botto e dimostra di essere una forza formidabile. È stato fantastico vedere i suoi progressi. L'azione che accompagna quel particolare episodio... è davvero incredibile."

Grazie a The Bad Batch potremmo scoprire anche i motivi della trasformazione dei cloni in Stormtrooper, mentre dopo Star Wars: The Bad Batch Fennec Shand sarà anche tra i protagonisti della nuova serie The Book of Boba Fett, in arrivo a dicembre su Disney+.